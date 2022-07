Ärger um An- und Abreise : Besucher beklagen Chaos rund ums Lady-Gaga-Konzert in Düsseldorf

Am Aufgang von der U-Bahn zur Arena herrschte zeitweise kompletter Stillstand. Foto: Nicole Lange

Düsseldorf Vor und nach Lady Gagas umjubeltem Auftritt gab es Ärger mit Einlass und Abreise. Fans beklagen fehlende Informationen, ahnungslose Ordner und Probleme mit der Rheinbahn.

Nach dem Kostenpflichtiger Inhalt umjubelten Auftritt von Lady Gaga in der Düsseldorfer Arena beklagen Fans in den sozialen Netzwerken chaotische Bedingungen rund um das Großereignis. Die Rede ist von fehlenden Informationen zum Einlass, verspäteter Öffnung der Parkhäuser und Problemen bei der Rückfahrt mit der Rheinbahn. „Ich möchte nie wieder bei euch in der Arena zum Konzert“, heißt es in einem Kommentar. Anfragen unserer Redaktion zur Situation rund um das Konzert beim Veranstalter und dem Arena-Management blieben bisher unbeantwortet.

„Wir irrten ohne jegliche Vorab- oder Vorortinformation an der Arena herum“, schreibt ein Nutzer unter den Konzertbericht unserer Redaktion bei Facebook. „Weder wurden vorab Pläne verschickt oder veröffentlicht, auf denen die Laufwege oder Eingänge ersichtlich waren, noch fanden wir vor Ort Schilder vor, die uns den korrekten Weg leiteten.“ Auch die Ordner vor Ort hätten nicht auf Anhieb helfen können.

Das deckt sich mit Beobachtungen unserer Redaktion. Gegen 19.15 Uhr war es auf den Treppen der U-Bahn-Haltestelle an der Arena so voll, dass es zeitweise gar nicht weiterging. Gebremst wurde der Strom von den zahllosen Besuchern, die ratlos ihren Weg suchten und zudem beim Zugang zur Arena-Ebene durch eine Engstelle geleitet wurden. Ordner konnten bei Nachfragen oftmals nicht helfen.

Ein weiterer Konzertbesucher schreibt auf der Facebook-Seite der Arena, er habe schon zahlreiche Konzerte in dem Stadion besucht, aber noch nie ein solches Chaos erlebt. „Ordner, die Menschen irreführend in alle möglichen Richtungen leiten, und Menschenmassen, die unkontrolliert durch Engpässe geführt werden.“ Zahlreiche Kommentatoren stimmen ihm zu und merkten an, so etwas noch nie bei einem Konzert erlebt zu haben, auch nicht in anderen Städten: „Das war eine Vollkatastrophe.“

Auch nach dem Konzert lief demnach nicht alles rund. So sperrten nach unseren Beobachtungen Ordner auf einer Seite regelmäßig den Zulauf zum U-Bahnsteig an der Arena, während von der anderen Seite zeitweise weiter Fahrgäste nach unten gelangen konnten. Die einfahrenden Bahnen wurden auch nicht konsequent vollständig gefüllt, so dass weniger Fahrgäste als theoretisch möglich transportiert wurden.

Besucher beklagen, zeitweise sei an dieser Stelle gar nichts mehr gegangen. „Letztendlich wurde die Menschenmenge von einigen Ordner:innen dort eine Stunde lang festgesetzt“, heißt es in einem Kommentar. „Die Stimmung wurde mit zunehmender Dauer immer rauer und schlechter, da die Leute endlich nach Hause fahren wollten.“

Eine Rheinbahn-Sprecherin sagte am Montag, man habe angesichts des Groß-Konzertes und der sehr gut besuchten Kirmes vor einer enormen logistischen Herausforderung gestanden. „Trotzdem hatten wir elf Bahnen allein für das Konzert im Einsatz, davon acht mit drei Wagen.“ Es sei jeder Rheinbahn-Mitarbeiter gefahren, der dazu eine Fahrerlaubnis gehabt habe.