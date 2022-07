Serie Düsseldorfer Schneeballgeschichten : Eine Klause für alle, die Hunger haben

Bruder Jürgen Neitzert (links) leitet die Firminus-Klause. Mit zum Team gehören Koch Stefano Casagrande und viele Ehrenamtliche, darunter Hannelore Schröder, Pater Ronald Wessel und Mignon. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Früher erhielten Arme an der Klosterpforte der Franziskaner in Düsseldorf Schmalzbrote. Heute gibt es warmes Essen an der Oststraße.

Das Gebäude an der Oststraße 40 wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Trotzdem passieren täglich mehr als 100 Menschen den Eingang, der seitlich zum Autoverkehr und schräg gegenüber der imposanten Marienkirche liegt. Im Innenraum steht Stefano Casagrande in weißer Kochjacke. Bruder Jürgen Neitzert ist im braunen Habit der Franziskaner-Mönche anzutreffen.

Zwei Ehrenamtliche tragen Schürze. An diesem Ort verbindet sich Kochkunst mit Kirche und dem Wunsch, Gutes zu tun. Die Firminus-Klause ist eine von Düsseldorfs wenigen Suppenküchen. Seit dem Krieg in der Ukraine kommen wieder mehr Hilfsbedürftige, um sich an der Ausgabestelle eine warme Mahlzeit abzuholen. Die Betreiber sind froh, helfen zu können. Sorgen bereiten ihnen allerdings die steigenden Lebensmittelpreise.

info Geschichten im Schneeballsystem 080622 Konstantin von Busekist ist kommissarischer Präsident des Lions-Clubs Düsseldorf Carlstadt Bild: Andreas Bretz Foto: Bretz, Andreas (abr) Serie In unserer Reihe heißt es „Über wen oder was würden Sie gerne einmal in unserer Zeitung lesen?“ In der vergangenen Folge haben wir Konstantin von Busekist vorgestellt, der Präsident des Lions Clubs Düsseldorf Carlstadt ist. Nächste Folge Den nächsten Geschichtenwunsch erfüllen wir dann bald Bruder Jürgen Neitzert.

Es gibt einen Satz, den Mignon Alder, die ehrenamtlich hinter der Theke steht, in diesen Tagen sehr häufig sagt: „Bitte die Maske aufsetzen.“ In der Klause der Franziskaner-Ordensgemeinschaft gelten noch immer strenge Corona-Regeln. Nur wer Mund und Nase bedeckt hat, darf den Eingangsbereich betreten. Dort gibt es das Essen in To-go-Verpackungen. „Wir verwenden ökologisch abbaubare Behälter“, betont Neitzert, der die Klause leitet. Vor der Pandemie konnten die Besucher im Aufenthaltsraum an Tischen und Stühlen gemeinsam speisen. Das fällt nun schon seit mehr als zwei Jahren weg. „Einigen Leuten fehlt das und sie kommen deshalb nicht mehr so regelmäßig oder gar nicht“, sagt Neitzert.

Dennoch verteilt das Team rund 120 Teller mit Gemüse, Gulasch, Nudeln oder anderen Gerichten pro Tag. Es gibt für alle Gäste ein Stück Brot und einen Nachtisch. „Etwa 30 Ukrainer kommen aktuell zu uns“, sagt Koch Stefano Casagrande. Die Mitarbeiter der Firminus-Klause heißen die Neuankömmlinge willkommen.

Die Verständigung falle allerdings manchmal schwer. Nicht immer könne er in einer fremden Sprache erklären, woraus genau die Mahlzeit bestehe, sagt Casagrande. Vor der Klause steht deshalb seit einigen Tagen ein Schild auf Ukrainisch. Auf diesem wird erklärt, dass an der Oststraße keine Lebensmittel und Sachspenden, sondern kostenlose warme Mahlzeiten verteilt werden. Und es wird darum gebeten, keine der Speisen wegzuwerfen.

Denn darüber ärgert sich Casagrande ganz besonders. Der 65-Jährige arbeitet seit zwölf Jahren in der Firminus-Klause und ist ein „hervorragender Koch“, wie Pater Ronald Wessel und Bruder Jürgen Neitzert berichten. Aus den Lebensmitteln, die zur Verfügung stehen, „zaubert“ er Gerichte auf den Tisch. Er fährt Düsseldorfer Bäckereien ab, um Ware vom Vortag abzuholen. Alle zwei Wochen ist er bei einem Metzger zu Besuch. Viele Lebensmittel erhält die Klause außerdem von der Tafel. Auch wenn das derzeit etwas weniger werde.

„Die restlichen Lebensmittel kaufen wir zu“, erzählt Neitzert. Weil sich die soziale Einrichtung durch Spenden finanziert, blicken Casagrande und Co. etwas sorgenvoll auf die hohen Lebensmittelpreise. Rund 180.000 bis 200.000 Euro jährlich benötigt die Klause, um über die Runden zu kommen – Tendenz steigend. „Wir erwarten, dass noch mehr Leute zu uns kommen“, sagt Neitzert. Noch sei die Kapazitätsgrenze aber nicht erreicht. „Vor der Pandemie haben wir durchschnittlich 150 Essen am Tag verteilt“, berichtet Casagrande.

In die Klause kommen nicht nur Geflüchtete. Auch für Wohnungslose ist sie eine Anlaufstelle. „Viele, die zu uns kommen, sind von Altersarmut betroffen“, sagt Neitzert. Besonders am Ende des Monats, wenn das Geld knapp werde, sei viel Betrieb an der Oststraße. Dann kommen Mitarbeiter und Besucher ins Gespräch. „Die Menschen erzählen uns von ihrem Alltag und manchmal auch von ihren Sorgen“, sagt Pater Ronald Wessel. Er selbst kann von seiner Zeit in Hamburg berichten. Bis vor drei Jahren lebte der 76-Jährige in der Stadt an der Elbe. Dort hat er unter anderem obdachlos gewordene Menschen unterstützt.

Auch Bruder Jürgen Neitzert besitzt eine aufregende Lebensgeschichte. Der 63-Jährige ist Laienbruder, lebte eine Zeit lang in der Türkei, studierte Islamwissenschaften in Bonn und arbeitete mit jungen Migranten zusammen. 2017 wurde er für drei Jahre in die Ordensleitung der Franziskaner nach Rom gewählt. Seit 2022 leitet er die Firminus-Klause.

Die Klause ist nach dem Franziskaner-Bruder Firminus Wickenhäuser benannt, der schon in den 1930er-Jahren kleine Speisen für die Armen an der Düsseldorfer Klosterpforte verteilte. Gab es früher Schmalzbrote, vergrößerte sich die Bewirtung mit der Zeit. Vor 26 Jahren wurde die Klause von Bruder Klaus-Dieter Diedershagen gegründet. Seitdem hat sie einige Umzüge erlebt. Bis heute ist die sie aber geöffnet für alle, die Hunger haben, sagt Bruder Jürgen Neitzert.