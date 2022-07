Gut Gemacht : Familie übernimmt Rechnung von Fremden

Düsseldorf Großzügigkeit auf vielen Ebenen: Auch das Metropol-Filmkunstkino und „Myfoodfactory“ zeigen sich bei unterschiedlichen Aktionen spendabel.

Metropol Das Metropol-Filmkunstkino sorgt für Ablenkung für aus der Ukraine geflüchtet Familien. Es hat über 800 Euro an Spenden gesammelt, mit denen ein besonderer Filmnachmittag organisiert wurde. Für die Kinobesucher gab es freien Eintritt, Popcorn und von Fritz gesponserte Softdrinks. Gezeigt wurde der Film Paddington in einer ukrainischen Fassung, bei der kein geringerer als Wolodymyr Selenskyj dem freundlichen Bären seine Stimme geliehen hat. Bevor Selenskyj zum Präsidenten der Ukraine wurde, hat er in etlichen Spiel- und Fernsehfilmen mitgespielt oder diese synchronisiert. Das Metropol-Kino sammelt nun weiter Spenden, um auch die Fortsetzung des Films zeigen zu können.



Aquazoo Als Daniel Dürscheid mit Ehefrau Sabrina und Sohn Jan aus Bergisch-Gladbach Richtung Düsseldorf fuhr, ahnte er nicht, dass das ein Tag mit einer „guten Tat“ werden würde. Denn der Tag war ohnehin besonders – Sohn Jan wurde zwei Jahre alt. Den Geburtstag hatte die Familie im Aquazoo verbracht und sich über die Begeisterung von Jan über die vielen bunten Fische gefreut. Anschließend ging es ins nahe gelegene Nordparkcafé. Dort bekamen sie mit, dass eine vierköpfige, ausschließlich Englisch sprechende Familie in Schwierigkeiten geriet. Die Eltern zweier kleiner Kinder hatten übersehen, dass es wegen Umbauarbeiten nicht möglich war, mit Karte zu zahlen und sie hatten kein Bargeld mit, um die Rechnung über 30 Euro zu begleichen. Für Daniel Dürscheid stand sofort fest, den Betrag zu übernehmen: „Ich hatte die 30 Euro in der Tasche, da war es selbstverständlich, zu helfen. Mir war es wichtig, etwas abzugeben und mit gutem Beispiel voranzugehen.“ Miriam Sonnenschein, Bedienung an der Theke des Nordparkcafés, war gerührt: „Ich habe Gänsehaut bekommen.“ Sie spendete der hilfsbereiten Familie mit dem Geburtstagskind nun ihrerseits Eis und Getränke und legte später noch die 30 Euro aus ihrer Tasche dazu: „Ich erlebe täglich, dass Gruppen kommen und Kinder dabei sind, die sich kein Eis kaufen können. Das kann ich nicht mit ansehen, ich schenke es ihnen dann, natürlich von meinem Gehalt. Meine Töchter habe ich auch so erzogen.“ Für Familie Dürscheid wird dieser Geburtstag ihres Sohnes mit Sicherheit auch in ganz besonderer Erinnerung bleiben.

Armenküche „Myfoodfactory“ ist ein Dienstleister im Bereich Lebensmittelentwicklung und -optimierung und kümmert sich auch um Vertrieb- und Marketing-Themen für verschiedene Kunden. Beim Straßenfest der Niederkasseler Schützen hat das Unternehmen nun zudem Spenden für die Altstadt-Armenküche gesammelt. Im Rahmen eines kleinen Kinderprogramms mit frischem Popcorn und mit Hilfe von Sponsoren wie Bos Food oder Transgourmet kamen so knapp 1000 Euro zusammen. Jetzt wurde die Summe in Anwesenheit von Geschäftsführer Sebastian Lege an Pater Wolfgang Sieffert von der Armenküche übergeben. (arc/brab/mgö)