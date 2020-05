Labor in Neukirchen-Vluyn : Private Corona-Tests bei Dr. Berns

INFO

Dr. Berns Laboratorium Es wurde 1996 in Wachtendonk gegründet. 2005 erfolgte der Umzug an den Bendschenweg in Neukirchen-Vluyn. 2014 wurde ein zweiter Standort an der Hartfeldstraße eröffnet. Das Laboratorium hat 95 Beschäftigte.

www.drberns.de