Gottesdienste nach Corona-Pause : St. Quirinus in Neukirchen-Vluyn wagt den Neuanfang

Der Kirchturm von St. Antonius Vluyn hebt sich nur noch schemenhaft vom Abendhimmel ab. Foto: Krebs, Andreas (kan)

Neukirchen-Vluyn/Moers Die katholische Gemeinde feiert jetzt wieder öffentliche Gottesdienste – wenn auch in „abgespeckter“ Form. In der Moerser Gemeinde St. Martinus ist der Ansturm von Gläubigen nach der Corona-Pause ausgeblieben.

Nach der Corona-Pause kehren auch die Kirchengemeinden vorsichtig in die Normalität zurück. So feiert die katholische Gemeinde St. Quirinus in Neukirchen-Vluyn jetzt wieder öffentliche Gottesdienste. Wenn auch in „abgespeckter“ Form. Wechselweise findet in den Kirchen St. Antonius Vluyn und St. Quirinus Neukirchen vorläufig nur ein einziger Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen statt. Den Anfang macht am Sonntag um 10 Uhr die St.-Quirinus-Kirche.

„Es wird eine ganz andere Gottesdiensterfahrung sein als die uns vertraute und gewohnte. Wir werden versuchen auf die veränderte Situation einzugehen und es so möglich zu machen, innerhalb der uns gesetzten Grenzen würdig und gemeinschaftlich Gottesdienst zu feiern“, sagte Pastor Andreas Fink. Die Teilnehmerzahl pro Gottesdienst ist auf 50 Personen beschränkt. Wer teilnehmen möchte, muss sich vorher im Pfarrbüro anmelden. Am Eingang werden die Hände desinfiziert, die Plätze in der Kirche werden zugewiesen. Ein Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen ist einzuhalten. Die Gläubigen sollen außerdem Mund-Nase-Masken mitbringen und diese während der gesamten Feier tragen. Menschen aus Risikogruppen wird nahegelegt.

INFO Gottesdienste in Moers und Neukirchen-Vluyn St. Quirinus In den Kirchen der Gemeinde finden im Mai folgende Gottesdienste statt: Sonntag, 10. Mai, 9.30 Uhr Antoniuskirche, Sonntag, 17. Mai, 11 Uhr Quirinuskirche, Donnerstag, 21. Mai (Christi Himmelfahrt), 9.30 Uhr Antoniuskirche, Sonntag, 24. Mai, 11 Uhr Quirinuskirche, Pfingsten, 31. Mai, 11 Uhr Quirinuskirche. Für den Pfingstmontag ist ein Wortgottesdienst mit Musik und kleinen Aktionen auf dem Vorplatz der Antoniuskirche angedacht. Anmeldung Für die Sonntagsgottesdienste ist eine Anmeldung bis spätestens Freitag (vor Christi Himmelfahrt bis Mittwoch), 11 Uhr, im Pfarrbüro (Telefon 02845 9489210) erforderlich. Fürbitten Am Eingang der Kirchen werden persönliche Fürbitten, die auch schon zu Hause vorbereitet werden können, in einem Körbchen gesammelt. St. Martinus An den Kirichen der Moerser Gemeinde gelten folgende Gottesdienstzeiten: St. Lucia, Samstag, 17 Uhr; St. Konrad, Samstag, 18.30 Uhr; St. Barbara, Sonntag, 9.30 Uhr; St. Martinus, Sonntag, 10 Uhr; St. Marien, Sonntag, 11 Uhr; St. Ida, Sonntag 11.15 Uhr.

Weiterhin bittet die Gemeinde darum, das eigene „Gotteslob“ zu Hause zu lassen, da keine Lieder gemeinsam gesungen werden. Ganz ohne Musik werden die Gottesdienste aber nicht bleiben, sagte Pfarrer Fink am Donnerstag. Im Rahmen der Liturgie werde er zum Beispiel das „Halleluja“ anstimmen, sagte Fink. Zudem werde die Feier von Orgelmusik begleitet. Zum Auszug aus der Kirche werde er zur Orgel einen Sologesang anstimmen. Voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien wolle die Gemeinde bei diesem Prozedere bleiben, sagte Fink. Sollte es zu einem „großen Ansturm“ von Gläubigen kommen, wolle man allerdings darüber nachdenken, einen zweiten Sonntagsgottesdienst anzubieten.

In der Moerser Gemeinde St. Martinus ist der Ansturm von Gläubigen nach der Corona-Pause ausgeblieben. Die Gemeinde hatte bereits am vergangenen Wochenende in ihren sechs Kirchen , ebenfalls unter strengen Auflagen, Gottesdienste gefeiert. „In allen sechs waren weniger Menschen da als die maximal erlaubte Personenzahl“, sagte Pfarrer Heinrich Bösing. In der Repelener St.-Martinus-Kirche waren zum Beispiel 70 Personen zugelassen, tatsächlich kamen aber nur 54. „In normalen Zeiten sind es doppelt so viele“, sagte der Pfarrer. Er hat Verständnis dafür, dass viele Gläubige wohl noch den Weg in die Kirche aus Sicherheitsgründen scheuen. Zudem habe das verhaltene Interesse derzeit einen Vorteil: „Wir müssen niemand wegschicken.“