Rheurdt Fahrradbörse auf dem Naturmarkt Schaephuysen

Die zehnte Ausgabe des Naturmarkts in Schaephuysen steht bevor. „Die letzten Vorbereitungen sind in Arbeit, und der Marktplatz an der Tönisberger Straße ist fast ausgebucht“, berichtet Alfred Wronski vom Verein zur Förderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes, der die Veranstaltung am 16. April, ausrichtet. In diesem Jahr findet beim Naturmarkt auch eine betreute Fahrradbörse statt. „Zugelassen sind alle Fahrzeuge ohne Motor oder Batterie, zum Beispiel Fahrräder, Tretroller, Bobbycars, Gokarts, Laufräder, Rollatoren und ähnliches“, so Alfred Wronski. „Zusätzlich dürfen E-Scooter (für Menschen mit Gehbeschwerden) ausgestellt werden.“