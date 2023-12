Beim Kameradschaftsabend im Ökodorf Langjährige Kameraden der Feuerwehr Rheurdt geehrt

Danach erhielt Unterbrandmeister Thomas Mangen für sein 25-jähriges Dienstjubiläum in der Feuerwehr das Feuerwehrehrenzeichen in Silber. Er trat 1993 zunächst in die Jugendfeuerwehr ein und wechselte 1999 in die Löscheinheit. Dieser blieb er – mit Ausnahme einer fünfjährigen Unterbrechung aus beruflichen Gründen – bis Anfang 2023 treu. Dann wechselte Mangen aus gesundheitlichen Gründen in die Unterstützungseinheit, in der er immer wieder die aktiven Geschicke der Feuerwehr, etwa durch Verpflegung, unterstützt.