Verein in Rheurdt-Schaphuysen Bausteine für ein echtes Ökodorf

Seit 1992 bezeichnet sich die Gemeinde Rheurdt-Schaephuysen als „Ökodorf am Niederrhein“. Nach der Definition, so heißt es in dem Blatt, sei es das Ziel eines Ökodorfs, „eine Gemeinschaft zu gründen, die sich so weit wie möglich selbst versorgt, während sie vor allem nachhaltig agiert.“ Immerhin leite sich der Wortteil „Öko“, so Peifer-Weiß und Haag, vom griechischen Wort „Oikos“ ab, das nichts Geringeres als „Zuhause“, „Familie“ und „Wirtschaftsgemeinschaft“ bedeute.