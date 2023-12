Projekt von Ehrenamtlern in Rheurdt Stellvertretende Bürgermeisterin Rheurdts ist begeistert vom naturnahen Geerkensteg

Anfang Dezember ist in Rheurdt die Bürgeraktion „Naturnaher Geerkensteg“ eingeweiht worden. Zu diesem Anlass kam auch Agnes Teilmans, stellvertretende Bürgermeisterin. Sie war begeistert davon, mit wie viel Engagement sich Bürgerinnen und Bürger für die Umwelt einsetzen. „Ganz große Klasse, was unsere Schaephuysenerinnen und Schaephusener im Ehrenamt so alles für unsere Ortschaft auf die Beine stellen“, sagte sie.