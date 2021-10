Brauchtum in Rheurdt : Robin Gardiner ist neuer Schützenkönig

Brauchtum in Rheurdt

Rheurdt Anfang Oktober fand bei der St. Martinus-Quirinus-Schützenbruderschaft Saelhuysen-Finkenberg 1550 das Vogelschießen statt. Robin Gardiner schoss den Vogel ab und ist somit neuer Schützenkönig.

Nachdem coronabedingt seit eineinhalb Jahren keinerlei Veranstaltung bei der St. Martinus-Quirinus-Schützenbruderschaft Saelhuysen-Finkenberg 1550 stattfinden konnte, freuten sich die Schützenbrüder umso mehr, Anfang Oktober das traditionelle Vogelschießen feiern zu können. Das Vogelschießen findet normalerweise alle drei Jahre statt, im letzten Jahr musste jedoch auch diese Veranstaltung wegen der Pandemie verschoben werden. „Unser Vorstand hat relativ kurzfristig entschieden, das Vogelschießen durchzuführen. Von der Gemeinde gab es die Genehmigung, die Veranstaltung unter 3G-Regeln stattfinden zu lassen“, erläutert Schriftführer Thomas Dammertz. Und so trafen sich die Schützenbrüder am Sonntag am Vereinslokal, der Gaststätte Janssen-Bodden. Begleitet vom Marine Spielmannszug Schaephuysen und der Feuerwehrkapelle Rheinberg zogen sie zum Schießstand, welcher wieder auf dem Hof der Familie Hammans aufgestellt war.