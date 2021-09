Bürgerschützen-Gesellschaft Kevelaer 1881 : Klaus Keuler ist erster Regent der Bürgerschützen

Kevelaer Die Bürgerschützen-Gesellschaft Kevelaer 1881 ermittelten erstmals in der Vereinsgeschichte ihren Regenten. Klaus Keuler sicherte sich den Titel. An seiner Seite kämpften die Schützenbrüder Klaus Laermann und Robert Ilka.

Die Bürgerschützen-Gesellschaft Kevelaer 1881 ermittelten jetzt erstmals in der Vereinsgeschichte ihren Regenten. Nach einem Schießwettbewerb auf die drei Preise (Kopf und Flügel des Vogels) kämpften die Anwärter um die Regentenwürde. Drei Anwärter hatten sich in die Schießliste eingetragen, um den begehrten Titel „Regent 2021“ zu erringen. Letztlich war es Klaus Keuler dem neben Treffsicherheit auch das Quäntchen Glück zum Regenten werden ließ. An seiner Seite kämpften die Schützenbrüder Klaus Laermann und Robert Ilka.