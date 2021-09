Aufgabe erfüllt : Corona-Impfzentrum schließt am Donnerstag

An der Anmeldung des Impfzentrums im Wunderland Kalkar war immer viel zu tun, vor allem im Frühsommer gab es an einzelnen Tagen bis zu 2000 Impfungen. Foto: Jonas Niersmann/Kreis Kleve

Kreis Kleve 209.427 Impfungen in Kalkar und Geldern haben viel dafür getan, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Nun schließt das Impfzentrum des Kreises Kleve. Landrätin Gorißen warnt aber: „Die Anzahl der Impfungen reicht aktuell noch nicht für einen umfassenden Schutz aus.“

Von Anja Settnik

Es begann am 8. Februar mit Blumen für impfbereite Senioren und in Einzelfällen mit Tränen der Erleichterung, gefolgt von den ersten Beschwerden über weite Wege bei eisigen Temperaturen. Dann spielte sich die Situation ein – monatelang wurde im Impfzentrum des Kreises Kleve in Kalkar intensiv gegen Corona geimpft, seit Ende März auch in Geldern, um die Bürger des Südkreises, die zuerst lange Anfahrtsstrecken hatten auf sich nehmen müssen, nicht zu benachteiligen. Inzwischen ist der Druck raus und die Hausärzte bewältigen die verbliebenen Impfwünsche. So kann das Impfzentrum seinen Dienst einstellen, was am Donnerstagabend geschehen wird. Die Aufgabe ist erfüllt.

Nicht nur in Kalkar und Geldern, überall im Land schließen nun die zentralen Impfstellen. „Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorüber. Der Moment, in dem wir die Impfzentren schließen, ist dennoch ein Einschnitt und der richtige Zeitpunkt, um kurz innezuhalten und auf die arbeitsreichen vergangenen Monate zurückzublicken“, sagt Landrätin Silke Gorißen. „Als wir Ende vergangenen Jahres ohne vergleichbare Erfahrungen ein Impfzentrum für die Menschen im Kreis Kleve errichten mussten, wussten wir alle nicht, was auf uns zukommen wird. Jetzt kann ich sagen: Durch den Einsatz und das Engagement vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir diese Mammutaufgabe sehr gut bewältigt. Dafür möchte ich mich im Namen der Bürgerinnen und Bürger herzlich bei allen Beteiligten bedanken.“

Dass es so gut klappte, hat in der Tat auch mit der professionellen Unterstützung von Firmen zu tun, die mit der Organisation von Großveranstaltungen Erfahrung haben. Das Parookaville-Team aus Weeze ist da zu nennen und eine Menge Mitarbeiter des Wunderlands Kalkar, die damit vor allzu langer Kurzarbeit in Pandemie-Zeiten bewahrt wurden. „Das war mir wichtiger als die sicherlich auch willkommene Mietzahlung für unsere Messehallen“, sagt Wunderland-Geschäftsführer Han Groot Obbink.

Trotz der vergleichsweise kurzen Zeitspanne, in der die Impfzentren aktiv waren, gab es sehr unterschiedliche Arbeitsphasen, erinnert die Pressestelle der Kreisverwaltung: Zum Start war der Impfstoff bekanntlich noch sehr knapp, die wenigen Termine waren von den vielen wartenden Impfberechtigten schnell ausgebucht. Gerade zum Auftakt des Programms klappte es mit der telefonischen Reservierung allenfalls nach sehr langer Wartezeit, viele Senioren ließen sich bei der Online-Buchung von jüngeren Angehörigen unterstützen. Die Landrätin merkt zum Thema an: „Neben dem offiziellen Buchungssystem der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein hat der Kreis parallel ein eigenes Terminmanagement-System für zusätzlich berechtigte Gruppen betrieben.“ Das habe gut funktioniert und sich sehr verdient gemacht.

„Flexibel reagieren mussten die Verantwortlichen auf die Impfungen von bestimmten Berufsgruppen, den plötzlichen Stopp des Impfstoffs von Astrazeneca und auf die ausgesetzten Erstimpfungen im Juni. In den Sommermonaten gab es dann ausreichend Impfstoff für weniger Interessenten sowie die Möglichkeit, sich auch ohne Terminabsprache impfen zu lassen“, schreibt der Kreis. Eine weitere Herausforderung habe in den Impfungen der Kinder und Jugendlichen bestanden, mit denen der Kreis Kleve frühzeitig begonnen hat. Der frühe Impfstart habe sich bezahlt gemacht: Der Kreis Kleve liege in der Altersgruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen sowohl bei den Erstimpfungen mit 55,7 Prozent als auch bei den Zweitimpfungen mit 45,1 Prozent sehr deutlich über dem NRW-Landesdurchschnitt.

Während der gesamten Betriebsdauer der Impfzentren waren zusätzlich mobile Teams im Einsatz. Zunächst, um die Risikogruppen in Seniorenheimen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe zu impfen. Später suchten die mobilen Teams dann alle Städte und Gemeinden im Kreisgebiet auf sowie weiterführende Schulen und Zeitarbeitsfirmen.

Nun liegt die Hauptverantwortung der Corona-Schutzimpfungen bei den niedergelassenen Ärzten. Die Kreise und kreisfreien Städte unterhalten als Ergänzung so genannte „koordinierende COVID-Impfeinheiten (KoCI)“, um das lokale Impfgeschehen weiter zu unterstützen. Der Kreis Kleve stellt seine KoCI aktuell zusammen. „Die momentanen Impfquoten im Kreis Kleve sind ein guter Anfang. Die Anzahl der Impfungen reicht aber aktuell noch nicht für einen umfassenden Schutz aus“, sagt Silke Gorißen und appelliert an diejenigen, die noch nicht geimpft sind, dies zum Schutz von sich selbst und der Mitmenschen nachzuholen.