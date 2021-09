Veranstaltung in Kevelaer : Nächste Kevelaerer Spätschicht am 1. Oktober

Auch für Essen und Trinken ist wieder gesorgt. Foto: Kevelaerer Spätschicht

Kevelaer Nachdem die erste Spätschicht bereits gut angenommen wurde, gibt es am Freitag die nächste Gelegenheit, in der City von Kevelaer bis in den späten Abend einzukaufen.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr halten die Kevelaerer Händler am Freitag, 1. Oktober, ihre Geschäfte für ihre Kunden bis 21 Uhr geöffnet. Herbstliche Dekorationen, Getränke- und Speisenangeboten, verschiedene Händleraktionen und eine musikalische Begleitung laden zu einem Bummel in die Innenstadt ein.

Akustisch und aufs Wesentliche reduziert präsentieren Jennifer Weng und Eddie Arndt als Duo „Rawsome Delights“ auf der Busmannstrasse unbeschwerte und frische Versionen alter und neuzeitlicher Vintage-Schätze aus Folk, Rock’n‘Roll, Jazz und Swing. Das Programm bietet musikalische Leckerbissen von Nancy Sinatra bis Caro Emerald, von Wilson Pickett bis Woody Pines. Für das leibliche Wohl sorgen mit leckeren Burgern und knusprigen Fritten „esswerk.nrw“ in Höhe der Sparkasse, die „Cocktail-Ambulanz“ neben „Gustrau Fashion“ und natürlich die heimischen Gastronomiebetriebe.