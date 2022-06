Kaarst bis 2045 klimaneutral : Klimainitiative ruft Bürger zum Mitmachen auf

Kaarst Die Klimainitiative „Kaarster for Future“ bittet die Bürger um Hilfe. In vier Arbeitsgruppen sollen Vorschläge gesammelt werden, mit welchen Maßnahmen Kaarst bis 2045 klimaneutral werden kann.

Vor rund einem Jahr hat der Kaarster Stadtrat beschlossen, dass die Stadt bis 2045 klimaneutral sein soll. Doch der CO 2 -Ausstoß stagniere seit einigen Jahren in Kaarst auf hohem Niveau, kritisiert die Klimainitiative „Kaarster for Future“. Das würden neueste Zahlen zeigen.

Wenn nicht schnell grundlegende Maßnahmen ergriffen würden, so die Initiative, werde das Ziel verfehlt. Die Initiative habe sich zum Ziel gesetzt, noch in diesem Jahr konkrete Maßnahmen zu entwickeln, die helfen sollen, Kaarst klimaneutral zu machen, heißt es in einem Schreiben. Da die notwendige Transformation eine breite Basis in der Gesellschaft brauche, ruft die Klimainitiative die Bürger zur Mitarbeit auf.

In vier Arbeitsgruppen sollen in den nächsten Monaten konkrete Vorschläge entwickelt werden, die zur Reduktion der Schadstoffemissionen beitragen. Die Arbeitsgruppe Mobilität wird das Mobilitätskonzept der Stadt begleiten und darüber hinausgehende Vorschläge für nachhaltige Verkehrslösungen entwickeln. Die Arbeitsgruppe Energie soll sich Gedanken machen, wie die Potenziale der Energieerzeugung und der Energieeinsparung in Kaarst besser genutzt werden können.

„In der Arbeitsgruppe Ernährung und Urbane Wende sollen praktische Vorschläge gesammelt werden, wie wir zu ressourcenschonenden Lebensformen und zu nachhaltigem Konsum kommen können“, erklärt Werner Kindsmüller, Sprecher der Initiative. Die Arbeitsgruppe Klimaschutz wird sich mit der Stärkung der Klimaresilienz, insbesondere dem Flächenverbrauch in Kaarst befassen.

In offenen Arbeitsgruppen sollen Bürger ihr Wissen einbringen können. Wer mitarbeiten möchte, kann sich per Mail anmelden.

(NGZ)