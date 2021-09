„Bienchen“ auf drei Rädern unterwegs : Zusammenkunft der Apefreunde in der Wallfahrtsstadt

Zusammenkunft der Apefreunde in der Wallfahrtsstadt

Die Apefreunde Niederrhein treffen sich am 9. Oktober in Kevelaer. Foto: Apefreunde Niederrhein

Kevelaer Die motorisierten Lastendreiräder sind nicht nur Transportmittel, sondern Liebhaberstücke. Am 9. Oktober kann man sie in Kevelaer bewundern und mit den Besitzern ins Gespräch kommen.

Die Apefreunde Niederrhein veranstalten am Samstag, 9. Oktober, ein Apetreffen. Für alle, die sie nicht kennen: Ape (italienisch „Biene“) ist ein motorisiertes Lastendreirad mit einem oder zwei Sitzplätzen das 1947 aus einem Umbau des legendären Vespa-Rollers hervorgegangen ist. Eingeladen zum Treffen am Samstag, 9. Oktober, sind alle Liebhaber der italienischen Blechbienen, die Lust haben mitzumachen oder beim Startpunkt in Kevelaer zuzuschauen. Los geht es um 13 Uhr auf dem Peter-Plümpe-Platz vor dem Rathaus. Von da aus starten alle Apeisten zu einer großen Ausfahrt.