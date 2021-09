Erntedankgottesdienst in der Basilika : Pilgerfahrt mit dem Oldtimer-Trecker

Die Jakobsmuschel an seinem Trecker begleitet Johannes Thodam (rechts) auf allen Strecken. André Dahlke und Gerd Lemkens freuen sich mit Bastian Rütten (v.l.) auf die erste Wallfahrt der Oldtimer-Trecker nach Kevelaer. Foto: Bischöfliche Pressestelle / Christian Breuer/Breuer/Bischöfl.Pressestelle

Kevelaer Die erste offizielle Wallfahrt mit historischen Traktoren findet zum Erntedankfest am Sonntag, 3. Oktober, statt. Bei den Schlepperfreunden Hinsbeck hat die Fahrt zu Maria schon lange Tradition.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Knatternd biegt der hellblaue Trecker von André Dahlke um die Ecke, fährt durch das offene Gartentor auf den Rasen im beschaulichen Hinsbeck, wo Dahlke ihn routiniert zwischen zwei weiteren Treckern einparkt. Mehr als 60 Jahre haben alle drei Gefährte auf dem Buckel, sie sind echte Oldtimer. Doch so wie Dahlke halten auch Johannes Thodam und Gerd Lemkens, denen die beiden anderen Trecker gehören, die Fahrzeuge liebevoll in Schuss.

Und so haben sie auch keine Sorge, dass die Trecker schlapp machen, wenn sie sich am Sonntag, 3. Oktober, gemeinsam mit zahlreichen anderen Mitgliedern der Schlepperfreunde Hinsbeck auf den Weg nach Kevelaer machen. Um 8.30 Uhr ist Abfahrt, gegen 11.30 Uhr soll dann der – für den restlichen Verkehr gesperrte - Parkplatz Basilikastraße in Kevelaer erreicht sein, damit alle rechtzeitig zum Erntedank-Pilgergottesdienst um 11.45 Uhr in der Marienbasilika sind. „Wir hoffen, dass sich viele andere Oldtimer-Treckerfreunde vom Niederrhein anschließen und ebenfalls mit ihren Fahrzeugen zur ersten Trecker-Wallfahrt kommen“, wirbt Thodam um weitere Pilger.

Info Der „Fahrplan“ für die Traktorwallfahrt Zeitplan Am Sonntag, 3. Oktober, findet ab 11.45 Uhr in der Basilika der Pilgergottesdienst im Rahmen von Erntedank und der Oldtimer-Trecker-Wallfahrt statt. Ab 15 Uhr fahren die Trecker an der Gnadenkapelle vorbei, Fahrer und Fahrzeuge werden gesegnet. Mitmachen Für die Anreise der Pilger mit ihren tollen Gefährten ist am Wallfahrtstag der Parkplatz hinter der Basilika (Basilikastrasse) für die Trecker reserviert. Wegen Corona gibt es kein gemeinsames Essen, es wird gebeten, die Gastronomie im Ort zu nutzen. Eine Reservierung ist bei größeren Gruppen hilfreich. Bei gutem Wetter werden die Pforten des Priesterhausgartens geöffnet, dort kann unkompliziert ein Picknick mit Selbstmitgebrachtem stattfinden. Eine Anmeldung zu diesem Wallfahrtstag ist nicht nötig. Anzahl Pastoralreferent Bastian Rütten von St. Marien rechnet mit 95 Treckern, bei Wind und Wetter (also schlechten Wetterbedingungen) erwartet er 45. Es gelten die aktuellen Coronaschutzmaßnahmen.

Gespannt ist auch Bastian Rütten, Pastoralreferent in St. Marien. „Das ist eine ganz bodenständige Wallfahrt, da steckt Herz hinter“, ist er sich sicher. „Die Szene“, sagt er, „hat Spaß an solchen Ausfahrten. Bestes Beispiel sind Johannes Thodam und Gerd Lemkens, die schon seit 2008 jedes Jahr mit ihren Treckern nach Kevelaer gekommen sind. Daraus ist die Idee für diese ganz besondere Wallfahrt zum Erntedankfest entstanden, die sicherlich keine einmalige Sache bleibt.“ Das Erntedankfest biete sich dabei besonders an. „Der Gottesdienst wird speziell auf die Treckerfahrerinnen und -fahrer zugeschnitten sein“, verspricht er. Nach dem Gottesdienst haben die Pilgerinnen und Pilger Zeit nach eigenen Wünschen in der Kevelaerer Gastronomie zu Mittag zu essen und die Stadt zu erkunden. „Ein Höhepunkt wird dann um 15 Uhr die Vorbeifahrt der Trecker an der Gnadenkapelle mit Segnung der Fahrerinnen und Fahrer und ihrer Gefährte“, kündigt Rütten an. Mit rund 50 Fahrzeugen rechnen die Organisatoren, Oldimer-Trecker aus der ganzen Umgebung sind, ohne Voranmeldung, eingeladen, ebenfalls nach Kevelaer zu kommen und sich ab 11.30 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Basilika zu versammeln.