Bernadette Spinnen, Vorsitzende der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing : Das neue Diskutieren ist Ausprobieren

Interview Kreis Kleve Die Vorsitzende der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland (bcsd) hatte es sich nicht nehmen lassen, die Deutsche Stadtmarketingbörse 2021 im Kreis Kleve von der ersten bis zur letzten Minute persönlich zu begleiten. Hier ihr Fazit.

Bernadette Spinnen Wenn man sich wie ich zwei Tage lang über die Praxis von Stadtoptimisten in vielen Städten Deutschlands informiert hat, dann ist das Fazit: Es arbeiten überall viele kreative und sehr motivierte Menschen in Verwaltungen, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft daran, dass es in den Städten gut weiter geht. Viele haben sich auf den Weg gemacht ,in den meisten Städten hat ein gemeinsames Nachdenken mit den Bewohnerinnen und Bewohnern über die Innenstadt begonnen und erste Ergebnisse kann man auch schon sehen. Dieser Prozess wird aber sicher lange dauern und ist je nach Stadt verschieden – aber er wird die Städte gut in die Zukunft bringen.