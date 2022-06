Brauchtum in Grevenbroich : Südstadt-Schützen feiern ihre neuen Regenten Jürgen und Simone Dolfen

Höhepunkt des Festzuges in der Südstadt war am Sonntagnachmittag die Parade vor dem Königspaar Jürgen und Simone Dolfen. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Südstadt Die „Schill‘schen Offiziere“ stellen mit Jürgen und Simone Dolfen erneut ein Königspaar. Die beiden Royals wurden zum Fest-Auftakt gekrönt – zuvor galt es, Abschied von den amtierenden Regenten zu nehmen.

Bierdeckel taugen auch als Fächer. Das ist gut so, denn im Zelt der Gemeinschaft der Südstadt war es schwülwarm. Das Schützenfest war mit 21 Salutschüssen unüberhörbar eröffnet worden, Kronprinz Jürgen Dolfen stach das erste Fass Bier an. Am Freitagabend dann wurden er und seine Simone feierlich gekrönt. Die Stimmung war hervorragend. Einziger Wermutstropfen: Lutz Ebert bekam am Ende sein Regentschaft das Königssilber abgenommen. Das Diadem seiner Königin Swenja Hoffmann hatte er mitgebracht – sie war am Freitagmorgen positiv auf Corona getestet worden und musste deshalb zu Hause bleiben.