Viel Programm unter freiem Himmel in Weeze : Besonderes Parkfest auf Schloss Wissen

Weeze Die Organisatoren trotzten dem Coronavirus, die Veranstaltung konnte nach einem Jahr Pause diesmal wieder stattfinden. Bei einem Rätsel machten sich die Besucher auf die Suche nach Engeln.

Nachdem das Parkfest im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, hatten die Besucher offenbar Nachholbedarf. Denn sie kamen am Sonntag zahlreich auf die idyllische Anlage in Wissen.

Der blaue Himmel und die strahlende Sonne luden am Ende wohl etliche Hundertschaften an Besuchern zu einem ausgedehnten Spaziergang durch den Park oder auch zu einem entspannten Plausch auf den Mauern des Schlosshofes ein.

Wegen der besonderen Situation gab es auch besondere Hygienemaßnahmen. So standen Spender zur Händedesinfektion bereit, der Weg am Eingang war getrennt, damit sich die Besucher nicht zu nahe kamen. Und auch auf dem Gelände wurde immer Wert auf Abstand gelegt. Da das Fest unter freiem Himmel stattfand, war so gewissermaßen noch eine zusätzliche Absicherung gegen das Coronavirus vorhanden.

Auch in diesem Jahr gab es zahlreiche Spenden für die Lourdes-Wallfahrt der Krankenbruderschaft, die hofft, ihre jährliche Wallfahrt im kommenden Jahr wieder anbieten zu können. Auch soll das traditionelle Parkfest am zweiten Juli-Sonntag eines jeden Jahres möglichst wieder stattfinden. Die Veranstaltung ist mit seinem großen Markt im Innenhof des Schlosses und einem umfangreichen Programm immer noch ein fester Punkt im Kalender zahlreicher Familien. Das Fest am Sonntag zeigte, dass so etwas auch in besonderen Zeiten möglich ist.