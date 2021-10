Beratungsstelle an der Mühlenstraße in Moers : Neues Gesicht bei der Schuldnerberatung der Grafschafter Diakonie

Beratungsstelle an der Mühlenstraße in Moers

Grafschaft Makrem Krifa (28) verstärkt das Team der Beratungsstelle an der Mühlenstraße und bringt dafür eine wichtige Erfahrung mit. Er ist in Neukirchen-Vluyn aufgewachsen, seine Eltern stammen aus Tunesien.

„Statt etwas zu verkaufen oder zu vermarkten hinter dem ich nicht stehe, möchte ich anderen Menschen etwas geben, das sie dringend brauchen.“ Dieser Grundsatz hat Makrem Krifa in die Moerser Beratungsstelle der Grafschafter Diakonie, dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Moers, gebracht. Seit August verstärkt er das Team der Schuldnerberatung. Zusammen mit zwei Kolleginnen begleitet der 28-Jährige die Männer und Frauen, die die Fachkräfte aktuell auf ihrem Weg aus den Schulden unterstützen.

Seinen Bildungsweg begann er mit einem BWL-Studium im niederländischen Venlo . Ein Bachelor im dualen Studiengang „Social Management“ beim Neukirchener Erziehungsverein folgte. Als Sozialarbeiter in der Familienarbeit der „Erzieherischen Hilfen“ der Grafschafter Diakonie und im Arbeitsbereich Untersuchungshaft-Vermeidung beim Neukirchener-Erziehungsverein sammelte er Berufserfahrung.

Aufgewachsen ist Krifa in Neukirchen-Vluyn. In den 1980er Jahren kamen seine Eltern aus Tunesien dorthin. Das Großwerden in zwei Kulturen betrachtet er als wichtige Erfahrung. „Ich weiß, wie es sich anfühlt und welche Schwierigkeiten und Konflikte es mit sich bringen kann.“ Dass er zudem fließend Arabisch spricht, kann er für seine heutige Aufgabe nutzen. „Meine Klienten haben ja zum Teil Arabisch als Muttersprache.“