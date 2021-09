Schützenwesen in Niederkrüchten : Schützenbrüder bei Prozession und Seefahrt

Schützenwesen in Niederkrüchten

Niederkrüchten Auch wenn das Schützenfest in Laar erst im Jahr 2022 gefeiert wird, zogen schon jetzt 26 Mitglieder der St.-Petri-Bruderschaft Laar mit Musik nach Niederkrüchten und weiter zum Hariksee.

(hb) Da staunten die Menschen am Zugweg nicht schlecht. Auch wenn kein Schützenfest ist, zogen Schützen bei klingendem Spiel durch die Straßen. Die St.Petri-Schützenbruderschaft 1830 Laar bei Niederkrüchten machte sich mit 26 Marschierern auf den Weg von Laar zur Pfarrkirche in Niederküchten, das sind rund vier Kilometer. Begleitet wurde sie von 20 Mitgliedern vom Musikverein Kirchhoven. Nach der heiligen Messe um 11.30 Uhr ging es weiter zu Fuß zum Hariksee, dann mit dem „Patschel“-Boot vom Inselschlösschen zur Mühlrather Mühle über den Hariksee und dann weiter zu Fuss zu Sascha Beines, dem Schützenkönig der Bruderschaft. Dort klang der Tag im Garten gemütlich aus.

„Es war ein richtig schöner Tag“, schwärmt König Sascha Beines am Montag. „Und wir haben extremes Glück mit dem Wetter gehabt.“ In Laar wird nur alle zwei Jahre ein Schützenfest gefeiert. Beines hat 2018 den Vogel von der Stange geholt, doch das Schützenfest 2020 wurde coronamäßig abgesagt. Das nächste Schützenfest in Laar wird 2022 gefeiert. Dann wird Sascha Heines vier Jahre im Amt gewesen sein. Die kleine Prozession zur Kirche war jetzt eine Entschädigung.