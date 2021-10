Bürger, Verwaltung, BUND : Schulterschluss gegen Kies-Pläne in Neukirchen-Vluyn

NEUKIRCHEN-VLUYN Das Online-Format des Vhs-Stadtgesprächs begleiteten die Bürgerinitiative „Mitgestalten-NV“, Alpens Bürgermeister Thomas Ahls, Petra Schmidt-Niersmann vom BUND, Dezernent Ulrich Geilmann und Bürgermeister Ralf Köpke.

Das Thema Kies auf rund 180 Hektar landwirtschaftlicher Fläche in Neukirchen-Vluyn – das entspricht 254 Fußballfeldern – bestimmte die Diskussion in der Stadt in den vergangenen Tagen. Den Auftakt machte das Online-Format des Vhs-Stadtgesprächs mit 20 Teilnehmenden, gefolgt von der zweiten Abgrabungskonferenz des Regionalverbands Ruhr (RVR) und der Demonstration in Kamp-Lintfort gegen den Abbau. Die Bürgermeister der betroffenen Kommunen, die Bürgerinitiativen sowie Bürger positionierten sich gegen die Pläne, die derzeit im Umlauf sind.

„Ich denke, wenn sich vier Bürgermeister, die Parteien an der Aktion beteiligen und sich den Bürgerinitiativen anschließen, kann nicht von einer Minderheit zu Rede sein. Und schon gar nicht lassen wir uns als ‚laut‘ und ‚Minderheit‘ bezeichnen“, konterte Krohn. Der Vorwurf Kruchens, an sachlichen Informationen rund um die Thematik kein Interesse zu haben, sei schon unverschämt. Das Vhs-Gespräch begleiteten die Bürgerinitiative „Mitgestalten-NV“, Alpens Bürgermeister Thomas Ahls, Petra Schmidt-Niersmann (BUND), Dezernent Ulrich Geilmann sowie Bürgermeister Ralf Köpke. „Wir ziehen an einem Strang und beteiligen uns am gemeinsamen Vorgehen, das bis zur Klage beim Oberverwaltungsgericht Münster reicht“, so Köpke.