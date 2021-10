Dreimal in Rheurdt zu finden : Rad-Reparaturstation mit Pumpe und Werkzeug

Rheurdt Der Sattel ist lose und kein passender Schlüssel dabei? Kein Problem: An drei Stellen in Rheurdt und Schaephuysen finden Radfahrer das nötige Werkzeug für kleine Reparaturen. Sie ergänzen das Angebot für Radfahrer, zu dem bereits Ladesäulen für Pedelecs zählen.

Was haben Rheurdt und das in etwa gleich große Dorf Manang im Hochland von Nepal gemeinsam? Beide sind Standorte von Fahrrad-Reparaturstationen! In Rheurdt gibt es sogar drei der Säulen, an den Radfahrer Pannen beheben können: Sie stehen am Haus Quademechels, in Höhe Hauptstraße 11 in Rheurdt und am Waldspielplatz in Neufeld. In jede Säule ist eine manuelle Pumpe mit verschiedenen Ventilanschlüssen integriert, außerdem gibt es einen Satz Maul- und Inbusschlüssel sowie Reifenheber zum Abnehmen des Mantels von der Nabe. Nur das Flickzeug müssen die Radfahrer schon selbst dabei.