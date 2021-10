Förster referiert vor Politikern : Klimawandel: Das Eschensterben erreicht Rheurdt

Rheurdt Der Klimawandel macht sich auch im Rheurdter Wald bemerkbar. Allerdings weniger stark als anderswo, weil es hier viel Mischwald gibt, der es Parasiten schwer macht. Dies berichtete Förster Peter Strenger im Hauptausschuss der Gemeinde.

(got) „In Rheurdt ist das Interesse am Wald sehr unterschiedlich“, sagt Peter Sprenger. „Einige sind Waldgärtner. Sie pflegen ihre Fläche wie einen Garten und kennen ihre Bäume. Andere wissen nicht mal, wo ihre Waldfläche genau liegt“ Der 42 Jahre alte Diplom-Ingenieur ist Revierförster für den Forstbetriebsbezirk Straelen, zu dem neben der Blumenstadt auch Rheurdt, Kerken und Wachtendonk zählen. Im Hauptausschuss der Gemeinde erzählte er über den Waldzustand am Niederrhein und in Rheurdt. Die Kommunalpolitiker im Öködorf gehören fraktionsübergreifend der Gruppe an, die ein großes Interesse am Wald haben, wie ihre Fragen und ein Grünen-Antrag zu einer Baumpflanzaktion zeigten. „Rheurdt ist die erste Kommune, in der ich um einen Bericht gebeten wurde“, hatte Sprenger zu Beginn gesagt.