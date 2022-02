Poltik in Rheurdt : Oliver Schlageter-Kleine legt sein Ratsmandat nieder

Im September 2020 war Oliver Schlageter-Kleine Ratsmitglied der Grünen geworden. Foto: privat

Rheurdt Überraschend hört der Ratsherr der Grünen auf. Er nennt persönliche Gründe. Mit lokalen Projekten zur globalen Energiewende beizutragen, bleibt sein großes Anliegen. Deshalb bleibt er der Projektgruppe zum Wattbewerb erhalten. Nachfolgerin im Rat wird Beate Wimberg.

Als die Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung Anfang Februar vorüber war, übergab Oliver Schlageter-Kleine ein Schreiben an Bürgermeister Dirk Ketelaers. „Hiermit muss ich dich leider darüber informieren, dass ich mit sofortiger Wirkung mein Ratsmandat und die damit verbundenen Ämter niederlege“, schrieb der 55 Jahre alte Rheurdter. „Dies geschieht aus persönlichen Gründen.“ Der Rücktritt des Lösungs-Experten beim Software-Konzern SAP, der seine Zentrale in Walldorf in der Metropolregion Rhein-Neckar hat, kam überraschend. Im September 2020 war Oliver Schlageter-Kleine Ratsmitglied der Grünen geworden. Er wurde zum Vorsitzenden des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung gewählt.

Nachdem im Jahr 2021 die Beiräte installiert worden waren, wurde er außerdem zum Sprecher des Klimaschutzbeirates gewählt. Dem Grünen-Politiker war es in seinen Sitzungen wichtig, dass alle Fraktionen zu Wort kommen und ihre verschiedenen Positionen vorstellen konnten. Er schien immer glücklich zu sein, wenn sie sich auf einen Kompromiss einigen konnten, selbst wenn sie vorher um die Sache gestritten, aber nicht um eine Person. Er war über die Grenzen der Parteien und Fraktionen hinweg anerkannt. Ihm war und ist es ein Anliegen, mit lokalen Projekten zur globalen Energiewende beiztragen, um den Klimawandel zu verlangsamen.

„Mir hat die Arbeit im Rat in den vergangenen 14 Monaten viel Freude bereitet“, schreibt der scheidende Ratsherr. „Ich bin auf das ein oder andere gemeinsam Erreichte sogar ein wenig stolz, wie zum Beispiel die Teilnahme am Wattbewerb oder das Auf-den-Weg-Bringen des Klimaschutzbudgets. Ich werde weiterhin sehr gerne in der Projektgruppe des Wattbewerbs als engagierter und kundiger Bürger mitarbeiten.“

Beim „Wattbewerb“ geht es darum, in der Ökogemeinde möglich viel Strom aus der Sonne über Photovoltaikanlagen auf den Hausdächern zu gewinnen. Beate Wimberg, die schon einmal in den Jahren von 2017 bis 2020 Grünen-Ratsmitglied war, ist bei der letzten Sitzung für Oliver Schlageter-Kleine in den Rat nachgerückt. Auch in den zwei Ausschüssen übernimmt die neue Rheurdter Ratsfrau den Stab – konkret im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und im Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport.