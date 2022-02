Musik an der Weserstraße : Constantin Krahmer bringt den Jazz nach Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Der Verein „Kulturprojekte Niederrhein“ ermöglichte das „Close Up Releasekonzert“ des Kölner Pianisten. Weitere Konzerte sind geplant.

Constantin Krahmer, Jazz-Freunde kennen den Kölner Pianisten noch von seinem letztjährigen Auftritt im Rahmen der „wir4kultur“-Veranstaltungsreihe Höfekonzerte. Am Samstag konnten sie ihn erneut bei einem Konzert in den Räumen der Neukirchen-Vluyner Schule für Musik, darstellende und bildende Künste „Kunst(t)räume“ an der Weserstraße 10 erleben.

Anderthalb Stunden lang präsentierte er dort mit seinen drei Musikerfreunden, der Violinistin Zuzana Leharová, dem Cellisten Veit Steinmann und Leif Berger am Schlagzeug in einem „Close Up Releasekonzert“ vor rund 20 Besuchern seine 2020 mit zahlreichen Eigenkompositionen neu aufgenommene CD. Es war die zweite der vom Vorsitzenden des Vereins „Kulturprojekte Niederrhein“ Rüdiger Eichholtz organisierte Musikveranstaltungen in diesem Jahr. Weitere werden bereits ab Anfang März im Schwarzen Adler in Rheinberg-Vierbaum, im Lokal „Harmonie“ in Duisburg-Ruhrort, im Kamp-Lintforter Schirrhof und in Geldern folgen.