Konzert in Rheurdt : Klangerlebnisse in der Hubertuskirche Schaephuysen

Hayden Chisholm, neuseeländischer Jazzsaxophonist, -klarinettist und Komponist (hier bei einem Auftritt in der Moerser „Röhre“) spielt am Samstag beim Konzert in der St.-Hubertus-Kirche. RP-Foto: Dieker. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Rheurdt Jazz-Konzert am Freitag, 24. Januar, um 20 Uhr. Verbeugung der Veranstalter vor verstorbenem Freund und Förderer.

Der Schaephuysener Verein Heimspiel ist als Veranstalter des alljährlichen Freiluft-Festivals im Dorf bekannt. Jetzt erschließt der Verein für sich ein neues Musik-Genre. Am Freitag, 24. Januar, ab 20 Uhr will er unter den Motto „Heimspiel Jazz-Edition“ die Hubertuskirche in eine „alternative, instrumentale Klangwelt“ hüllen.

Doch sogar in der traurigsten Stunde entschloss sich seine Familie dazu, in Gedenken an ihren Frank das Heimspiel weiter zu unterstützen“, berichtet Heimspiel-Sprecher Simon Galka. Die Familie des Verstorbenen spendete Geld, das bei der Trauerfeier gesammelt wurde, an den Verein – der nutzt es, um nun dem Dorf „einen weiteren kulturellen Feiertag“ zu bescheren.