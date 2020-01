Michaelturm hat neue Leiterin : Neue Leiterin im St.-Michaelsturm

Sarah Kraschewski liebt die Natur und Abgeschiedenheit, die rund um die einstige Windmühle eine besondere Atmosphäre entstehen lassen. Die Jugendbildungsstätte St. Michaelsturm hieß sie willkommen.

„Im alten Jahr hatte ich noch mit Museumsgeistern zu tun“, sagt Sarah Kraschewski lächelnd. „Im neuen sind es Mühlengeister.“ Seit Anfang Januar ist die 31 Jahre alte Sonsbeckerin Leiterin der Jugendbildungsstätte St. Michaelturm in Schaephuysen, nachdem sie bis Ende Dezember Projektmanagerin des privaten Kunstmuseums DKM in der Duisburger Innenstadt war. „Es ist überwältigend, wenn am Michaelturm die Sonne aufgeht“, sagt sie und fühlt sich mit der Landschaft am Schaephuysener Höhenzug verbunden. „Hier oben auf der Endmoräne ist es sehr ruhig. Von der Hektik der Stadt und des Straßenverkehrs ist nichts zu spüren. Nur ab und zu kommen Reiter oder Hundebesitzer vorbei. Dazu ist der Blick phantastisch. Man kann bis ins Ruhrgebiet sehen.“ Sie liebt die Natur und Abgeschiedenheit, die sie aus ihrer Jugend im Sonsbecker Ortsteil Hamb kennt. Weil sie sich danach sehnte, als sie in Berlin Museumsmanagement und Museumskommunikation studierte, kehrte sie nach ihrem Masterabschluss an den Niederrhein zurück. „Ich wandere gerne und fahre gerne Fahrrad“, berichtet die neue Leiterin, die als Jugendliche Messdienerin in St. Antonius in Hamb war. „Ich campe und zelte gerne, am liebsten ohne Strom und Warmwasser.“ Die Mitarbeiter und die Angebote der Jugendbildungsstätte sieht sie durch diese Natur und Abgeschiedenheit geprägt, die eine besondere Atmosphäre entstehen lassen: „Es ist eine Herzensentscheidung, Leiterin der Jugendbildungsstätte St. Michaelturm zu werden. Der Turm hat eine besondere Atmosphäre. Das Museum DKM und der St. Michaelturm sind nicht so weit voneinander entfernt. Beide sind Non-Profit-Unternehmen. In beiden arbeiten kleine Teams zusammen. Ich übernehme ein sehr gut geführtes Haus.“ Sarah Kraschewski wurde herzlich empfangen. „Wir haben sie willkommen geheißen“, sagt Simone Althoff. Sie leitet das Regionalbüro West des Bistums Münster, das im Michaelturm Kurse für Gruppenleiter in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen anbietet. Zurzeit führt die neue Leiterin viele Gespräche, um die Mitarbeiter kennenzulernen und sich in die Arbeit hineinzufühlen.