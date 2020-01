Gemeindeverwaltung informiert : Rheurdt: Flyer wirbt für naturnahe Gärten

So oder ähnlich kahl soll es in Rheurdter Vorgärten möglichst nicht aussehen, appelliert die Gemeindeverwaltung. Foto: RP/Petra Czyperek

Rheurdt Das Ökodorf Rheurdt stemmt sich weiter gegen den Trend zu Stein- und Schottergärten. Jetzt hat die Gemeindeverwaltung einen Flyer aufgelegt, in dem sie unter dem Titel „Grün statt Grau“ auf die Vorteile naturnaher Gärten und die Nachteile von Schottergärten hinweist.

„In Zeiten des Klimawandels wird das Mikroklima in Städten und Gemeinden immer wichtiger“, heißt es in dem Faltblatt unter anderem. „Vorgärten spielen dabei eine ganz zentrale Rolle. Sie beeinflussen Temperatur, Luftfeuchte und Trockenheit in unserem direkten Lebensumfeld.“ Über Schottergärten ist unter anderem zu lesen: „Unkraut, Algen, Flechten und Moose siedeln sich auch auf Steinen an. Kies und Schotter davon zu befreien, ist viel aufwendiger, als ein mit Stauden besetztes Beet zu säubern.“