Musik in Schaephuysen : Schon jetzt begehrt: die neue Ausgabe des „Heimspiel“ Festivals

Antje Schomaker kommt als Stargast zum Schaephuysener „Heimspiel“. Foto: Privat (Antje Schomaker)/meinfilmlab

Rheurdt. Nach einem Kirchenkonzert vorab verwandelt sich Schaephuysen am 29. Juni in eine Rock-Bühne. Die Erlöse kommen der Aktion Lichtblicke zugute.

Neuer Termin, neue Bands, neues Motto: Das zweitägige Benefiz-Festival „Schaephuysen Heimspiel“ geht am 28. und 29. Juni in die vierte Spielzeit. Nach drei erfolgreichen Konzerten mit insgesamt rund 5000 Zuschauern und Spenden in Höhe von etwa 25.000 Euro soll die Erfolgsgeschichte unter dem Motto „Wir sind das Dorf“ fortgeschrieben werden. Aus dem tollen Programm stechen zwei populäre Namen hervor.

Die gebürtige Rheurdterin Antje Schomaker kehrt aus Hamburg und nach ihren deutschlandweit beachteten Auftritten mit Revolverheld und Bosse zum Heimspiel-Vorabendkonzert zurück in ihre Heimat. Neben ihr wird die Band Tired Eyes Kingdom aus Bochum am Freitagabend in der Dorfkirche auftreten. Das, was die Liedermacherin Antje Schomaker und das Trio von Tired Eyes Kingdom vermitteln, dringt durch die besondere Atmosphäre in der St.-Hubertus-Pfarrkirche in einzigartig sinnliche Klangwelten vor. Das Freitagskonzert ist erneut ein Erfolg: Auch im zweiten Jahr sind die Karten bereits restlos ausverkauft.

Für den anschließenden Festivaltag am Samstag sind noch wenige Restkarten erhältlich. Der Termin wurde aufgrund von anderen regionalen Veranstaltungen in diesem Jahr zwei Wochen später als gewohnt angesetzt. Mit dem diesjährigen Motto „Wir sind das Dorf“ unterstützt das Heimspiel die Dorfgemeinschaft, die auf Bundesebene „Golddorf“ werden möchte. Es geht um Verbundenheit und Stärke. Zum anderen steht der Slogan für die ursprüngliche Mission des Festivals, einen musikalischen Feiertag für die Bürger Schaephuysens zu erschaffen.

Zwischen 14 und 24 Uhr sorgen dann sechs regional und national bekannte Bands für eine friedvolle, herzliche und ausgelassene Feierstimmung des ganzen Dorfes. Den Auftakt macht die Band Stone Pine aus Arnheim (Hard Rock, Blues), gefolgt von den sechs Jungs von Figur Lemur aus Bochum (Pop, Hip-Hop) und dem 21-jährigen Newcomer-Star Horst Wegener (Hip-Hop) aus Wuppertal. Zur Musik von Swutscher (Polka, Country) schunkeln die Festivalbesucher in Richtung Sonnenuntergang. Im Spielplan dürften dann insbesondere die Fog Joggers (Pop, Rock, Indie) aus Krefeld ins Auge fallen. Ihr Song „Waiting In The Wings“ bildet seit Jahren die Titelmusik eines Fernsehwerbespots einer bekannten Bierbrauerei aus dem Bitburger Land. Den tanzbaren Abschluss bildet in diesem wie im letzten Jahr die Kölner Party-Truppe Legendary Ghetto Dance Band (Hip-Hop, Cover) mit bekannten Stücken, die zum Feiern für den guten Zweck einladen. Die Erlöse des Tages sollen in diesem Jahr der Aktion Lichtblicke gestiftet werden. Sie kümmert sich seit gut zwanzig Jahren besonders um Menschen unter uns, die schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen. NRW-weit werden Kinder, Jugendliche und ihre Familien unterstützt, die materiell, finanziell und seelisch in Not geraten sind.

Tickets gibt es für zehn Euro an den Vorverkaufsstellen Giesen-Handick, Friseursalon Dickhaus und Edeka Hoyer sowie im Online-Shop unter www.schaephuysen-heimspiel.de/tickets/. Eine Tageskasse kann nach jetzigem Stand nicht garantiert werden.

