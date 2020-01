Metalfestival : Vorverkauf für „Dong Open Air“ startet

Neukirchen-Vluyn Das Festival findet vom 9. bis zum 11. Juli auf der Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn statt. Die ersten fünf Bands stehen bereits fest.

Was im Jahr 2001 ganz klein auf einer Wiese am Fuße der Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn begann, ist heute 100 Meter höher gelegen ein Anlaufpunkt für Bands aus der ganzen Welt. Inzwischen findet das Metalfestival „Dong Open Air“ bereits zum 20. Mal in Neukirchen-Vluyn statt. Neben Highlights aus der Geschichte des Festivals präsentiert sich auch ein Newcomer aus Afrika.