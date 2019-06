Hoffen auf den Wettbewerb : Donnerstag geht’s in Schaephuysen rund

Rheurdt Langsam steigt die Nervosität. An Fronleichnam will Schaephuysen einen 42 Jahren alten Titel erneuern. Bei „Unser Dorf hat Zukunft“ geht es um Gold.

Schaephuysen vertritt Nordrhein-Westfalen beim Bundeswettbewerb. Dazu reist eine Jury an – und wird alles unter die Lupe nehmen: von der Sinnesliege am Wegesrand bis hin zum Glasfaserausbau.

Doch Selbstgenügsamkeit kann rasch zum Stillstand führen. Deshalb hat Ralf Thier das Gold-Urteil der Landesjury aus dem vergangenen Jahr sehr genau analysiert. Schaephuysen überzeugte, weil nicht bloß Einzelmaßnahmen nebeneinander standen – sondern alles auf drei Handlungsfelder einzahlte: eine zukunftstaugliche Infrastruktur, die Entwicklung einer Dorfidentität und Highlight-Elemente. In jedem dieser Felder gab es sowohl traditionelle Ansätze also auch Wow-Effekte über den Einsatz moderner Medien. Für den Bundeswettbewerb müssen müssen die Schaephuysener am kommenden Donnerstag noch eine Schüppe drauflegen. Vor allem in den Bewertungsfeldern „Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen“ und „Baugestaltung und Siedlungsentwicklung“ gebe es noch Potential. Grundsätzlich aber stimmt die Stimmung. „Unsere Fakten stehen, aber gewonnen wird, wenn wir die Jury auch emotional überzeugen.“ Es ist alles vorbereitet. Die Wertungsrichter können kommen.