Adventskaffee : Jahresausklang im Heimatmuseum Schaephuysen

Rheurdt Zeit für die Heimat in Schopes Der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege in Schaephuysen lud zur gemütlichen Runde vor dem Fest ein.

Der Rückblick auf die letzten Jahre des Vereins offenbart markante Ereignisse. „Ein Tiefpunkt war für uns, als bekannt wurde, dass an unserem früheren Standort die Schließung der Martinusschule ansteht. Wir hatten große Sorgen um das Dorf. Da war Kreativität gefragt“, so Gürtner. Der Umzug in das ehemalige Bankgebäude schlug beim Verein ein neues Kapitel auf. „Vieles hat sich verändert“, sagt Claudia Koschare, seine Stellvertreterin. „Dank der Initiative von Erwin Gehrmann richteten wir damals die Heimatstube in der Schule ein. Der Umzug in die repräsentativen Räumlichkeiten hat für einen richtigen Schub gesorgt“, so Gürtner. Neben Treffen zu Vorträgen bieten die Räume Gesellschaften bis zu 25 Personen die Möglichkeit, zu feiern, verbunden mit einer Führung oder Präsentationen. „Unsere Gäste sind von diesem Angebot begeistert. Wir sorgen für die Kaffeetafel und das Programm mit Dorfgeschichte“, so Gürtner. Auch haben verschiedene Veranstaltungen für Aufmerksamkeit gesorgt, wie Claudia Koschare betont. „Wir haben den Obstbaumschnitt angeboten, mit toller Teilnehmerzahl, und werden dazu im Februar wieder einladen.“