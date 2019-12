Rheurdt : Bürgermeister ziehen an einem Strang

Die Bürgermeister bei ihrer letzten Sitzung 2019. Obere Reihe rechts: Klaus Kleinenkuhnen. Foto: Stadt Kleve

Rheurdt Konferenz der Rathauschefs blickt auf das Jahr 2019 zurück. „Die Arbeit ist wichtig für alle Kommunen“, sagt der Rheurdter Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen.

Gemeinsam sind wir stark: Nach diesem Motto arbeiten die 16 Kommunen des Kreises in der Bürgermeisterkonferenz zusammen. In der letzten Arbeitssitzung des Jahres trafen sich die Rathauschefs- und -chefinnen sowie Landrat Wolfgang Spreen im Klever Rathaus und zogen eine positive Bilanz ihrer Anstrengungen. „Die Arbeit ist wichtig für alle Kommunen des Kreises“, erläuterte Rheurdter Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen am Donnerstag anhand einiger Beispiele.

Klimaschutz „Wenn wir zusammenarbeiten, muss nicht jede Kommune das Rad neu erfinden“, sagte Kleinenkuhnen. Als Teil eines Netzwerks könne Rheurdt etwa von den Erfahrungen aus Kevelaer profitieren, wo es bereits seit längerer Zeit eine Klimaschutzmanagerin gebe. Das Netzwerk habe auch Kontakte in die Kreise Wesel und Viersen. Eingebunden sind überdies die Energieagentur NRW und die Kommunalagentur NRW. In Rheurdt hat eine erste Sitzung unter Leitung der Energieagentur stattgefunden. „Im nächsten Jahr werden wir die Anstrengungen in Sachen Klimaschutz intensivieren“, kündigte Kleinenkuhnen an.

Verkehr Die Bürgermeister aus dem Kreis Kleve haben die Deutsche Bahn und das Bundesverkehrsministerium in Schreiben an den Bahnvorstand Ronald Pofalla und Staatssekretär Enak Ferlemann aufgefordert, die Bahnstrecke für den „Niersexpress“ RE 10 zügig zu modernisieren und zu ertüchtigen. „Die Bahn-Infrastruktur ist marode“, sagte Kleinenkuhnen. Die unter großen Anstrengungen eingerichtete Schnellbuslinie von Rheurdt zum Bahnhof Aldekerk mache keinen Sinn, wenn die Bahn irgendwann nicht mehr fahren könne. Für Pendler – und davon gibt es in Rheurdt viele – sei die Modernisierung der Bahnlinie umso wichtiger, als die Autobahnen 40, 42 und 57 überlastet seien. „Der Verkehrsinfarkt wird kommen“, befürchtet Kleinenkuhnen.

Finanzen Im Herbst hat die Konferenz den Vorschlag von Landrat Wolfgang Spreen diskutiert , die Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen für ein weiteres drittes Jahr abzuschaffen. Dieser Vorschlag sei inzwischen vom Tisch, sagte Kleinenkuhnen. „Das hätte für Rheurdt zusätzliche Ausgaben in Höhe von 60.000 Euro pro Jahr bedeutet.“ Wer wenig oder nichts verdiene, müsse ohnehin keine Kita-Gebühren zahlen. „Aber Gutverdiener zu entlasten, das muss nicht sein.“

Breitbandausbau Mithilfe von mehr als 60 Millionen Euro Fördermitteln bekommen die Kommunen des Kreises die Infrastruktur fürs schnelle Internet. Auch Rheurdt werde ans Glasfasernetz angeschlossen – und zwar nicht nur, wie bei den laufenden Maßnahmen, im Ort selbst. „Es geht um die Bauernschaften rundherum“, sagte Kleinenkuhnen. Im nächsten Jahr werde der Ausbau beginnen.