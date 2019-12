Schenkung : Kunst von Marianne Ambs verschönert das Rathaus

Neukirchen-Vluyn Wolfram Ambs, Witwer der 2018 verstorbenen Künstlerin, hat der Stadt vier Gemälde geschenkt.

(RP) Im Sommer 2019 wurden in einer Erinnerungsausstellung Werke der 2018 verstorbenen Neukirchen-Vluyner Künstlerin Marianne Ambs gezeigt. Aus den gezeigten Werken hat der Witwer der Künstlerin, Wolfram Ambs, der Stadtverwaltung Neukirchen-Vluyn jetzt vier Bilder geschenkt. Drei verschönern den Flur am Standesamt und sind so für alle Interessierten zugänglich, eines der Bilder hängt im kleinen Sitzungssaal im Erdgeschoss des Rathauses.

Wolfram Ambs ließ anschließend das künstlerische Wirken seiner Frau Revue passieren. „Ihre gesamte künstlerische Laufbahn hat sie in Neukirchen-Vluyn erlebt“, so der Pensionär. Dabei ging er auf die Stationen ihres Wirkens ein, ihre Lehrmeister und Ausstellungen. Ambs war sich sicher: „Meine Frau hätte es genossen und gewürdigt, dass ihre Werke nun im Rathaus hängen.“

Marianne und Wolfram Ambs lebten seit 1968 in Neukirchen-Vluyn. Dort hatte die Künstlerin ihr erstes Atelier, bevor sie 2001 mit ihren Werken ins Atelierhaus der Stadt in Duisburg-Baerl zog. Intensive Farbkompositionen und freie Grafik prägten ihre Arbeiten. Die Werke der Künstlerin erlebten Präsentationen in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen, darunter der Großen Kunstausstellung NRW in Düsseldorf in den Jahren 2000 und 2001.