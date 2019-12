Willi-Könen-Seniorenzentrum : Im Erinnerungsgarten reden die Steine

Neukirchen-Vluyn Am Willi-Könen-Seniorenzentrum gibt es jetzt eine kleine Anlage, die an Verstorbene des Hauses erinnert. Die Bewohner hatten sich einen solchen Platz gewünscht.

„Dieser Garten ist ein gutes Beispiel dafür, wie auch ältere Menschen in die Gestaltung unseres städtischen Lebens mit eingebunden werden können“, lobte Harald Lenßen, und auch Norman Dorloff, Leiter der Awo-Seniorendienste in Neukirchen-Vluyn, fand: „Dieser Garten ist wirklich eine gelungene Idee. So etwas haben wir bisher noch nirgends.“ Die Idee stammt von den Bewohnern. In den letzten zehn Jahren war es im Haus üblich gewesen, für jeden im Laufe eines Jahres dort Verstorbenen einen faustgroßen weißen, mit seinem Namen versehenen Stein zu Allerheiligen in eine große Glasvase zu betten. Nach dem neuen hospiz-palliativen Konzept, sollten diese Steine dort jetzt nur noch ein Jahr verbleiben und dann als Symbol für Vergehen und Neubeginn in den angrenzenden Park gebracht werden – was jedoch nicht von allen Bewohnern befürwortet wurde. Stattdessen schlugen sie vor, für die Steine einen besonders gestalteten Bereich, also eine Art Erinnerungsgarten anzulegen.