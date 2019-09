Vortrag im Öko-Dorf : Gartenkultur in Rheurdt: So können Beete vor den Häusern aussehen

Gartenkultur in Rheurdt: So können Beete vor den Häusern aussehen

Gartenberater Philippe Dahlmann zeigt in einem Vortrag am 10. Oktober pflegeleichte und ökologische Alternativen zu den Steinwüsten vor den Häusern.

Vorstellen wird Dahlmann seinen Ansatz am 10. Oktober im Rahmen eines etwa zweistündigen Vortrags beim Verein für Gartenkultur und Heimatpflege Schaephuysen, Hauptstraße 39. Helmut Stehr vom Kreisverband Kleve im Verband Wohneigentum NRW und Claudia Koschare vom Verein für Gartenkultur und Heimatpflege konnten Dahlmann für diesen Abend gewinnen. Dahlmanns Vortrag gilt deutschlandweit als einer der ersten und wenigen zu diesem brandaktuellen Thema. Er geht dabei auch auf Themen ein, die bisher in den Diskussionen um Vorgärten, Steinwüsten und Insektenrückgang noch nicht berücksichtigt wurden.

Umgekehrt weiß Dahlmann, was zu vermeindlich schlechten Erfahrungen mit grünen Vorgärten geführt hat. Vielfach wurden die falschen Pflanzen für die jeweiligen Standorte gesetzt. Aus Unkenntnis berücksichtigten die Hobbygärtner dabei nicht, welche Ansprüche diese Pflanzen an Boden, Licht und Luftzirkulation haben. In seinem Vortrag zeigt Philippe Dahlmann deshalb auf, wie der ideale Vorgarten aussehen kann: Er soll pflegeleicht sein, aber dennoch der Artenvielfalt dienen. Dseshalb kommt es ghanz entscheident auf die Auswahl der richtigen Pflanzen an. natürlich mit der richtigen Bepflanzung.