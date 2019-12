Heinz-Gerd Franken und Hartmut Kühn : Ehrenringe für langjährige Ratsmitglieder

Neukirchen-Vluyn (RP) Bei der letzten Ratssitzung des Jahres standen zwei Ratsmitglieder besonders im Mittelpunkt: Heinz-Gerd Franken und Hartmut Kühn erhielten für 25-jährige Ratsmitgliedschaft und ihr ehrenamtliches Engagement für Stadt und Stadtgesellschaft den Ehrenring der Stadt Neukirchen-Vluyn.

Heinz-Gerd Franken war, mit Schwerpunkt im technischen Bereich, in verschiedensten Ausschüssen des Stadtrates und u.a. in Kindergartenräten, in der Linegund im Verwaltungsrat der Sparkasse tätig. 1999 bis 2004 war er stellvertretender Bürgermeister und ist seit 2007 Mitglied im Kreistag. Bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) engagierte such Franken als Kassierer in einer der drei Ortsgruppen, er war Schöffe am Amtsgericht und ist Vorsitzender des Knappenvereins Glück Auf Niederberg 2002. Seinem Hobby Singen ging Franken im Werkschor Niederberg nach.