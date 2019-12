Aktion in Neukirchen-Vluyn : 126 Seniorenwünsche werden erfüllt

Im DRK-Haus am Leineweberplatz verteilte Melanie Kiesendahl die gespendeten Geschenke an bedürftige Senioren, die Wunschkarten ausgefüllt hatten. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Neukirchen-Vluyn Initiatorin Melanie Kiesendahl kann mit der ersten Seniorenwunschbaum-Aktion in Neukirchen-Vluyn zufrieden sein. Am Freitag war Geschenke-Ausgabe beim DRK am Leineweberplatz.

Von Sabine Hannemann

Die Geschenke sind gepackt und stehen abholbereit in der Vluyner DRK-Station am Leineweberplatz. Eine ganze Kompanie an Schokoladenweihnachtsmännern wartet auf die Gäste, die sich ihr Geschenk abholen werden. Melanie Kiesendahl hatte zum ersten Mal zur Aktion „Seniorenwunschbaum“ in Neukirchen-Vluyn eingeladen. „Ich hatte schon länger die Idee und gesehen, dass sie bereits in unseren Nachbarstädten funktioniert“, sagt die 31-Jährige. Ins Boot geholt hat sie die Stadt Neukirchen-Vluyn mit dem Stadtmarketing, die sie von der Idee des Schenkens überzeugte. „Ich habe als Krankenschwester gearbeitet und gerade zur Weihnachtszeit auf den Stationen immer wieder erlebt, dass viele Menschen zu den Feiertagen alleine sind und sich auch keine großen Geschenke leisten können. Altersarmut hat viele Gesichter“, erzählt die zweifache Mutter über ihre Motivation. „Ich möchte Dinge umsetzen und anderen, denen es nicht so gut geht, eine Freude machen“, sagt Melanie Kiesendahl.

Als Anlaufstelle hatte sie Schreibwaren Teschner in Neukirchen und Optik Hubben an ihrer Seite, die 150 Wunschzettel für Senioren unter die Menschen brachte. „Ich weiß, dass eventuell auch ein wenig Scham eine Rolle spielt. Aber mit 126 erfüllten Wünschen haben wir einen gelungenen Start“, sagt Kiesendahl. Dabei fallen die Wünsche bescheiden aus, wenn man die Wunschzettel liest. Körperlotion, Kuschelsocken, ein Schlafanzug aus Fleecestoff, Süßigkeiten, ein guter Wein, ein Päckchen Zigaretten, Hose und Pulli oder ein Einkaufsgutschein für den Drogeriemarkt. All das sind die Wünsche für das Weihnachtsfest.

Info 150 Wunschkarten waren gedruckt worden Der Wunschbaum stand seit 20. November im KuCa in Vluyn.150 Wunschkarten hatte Melanie Kiesendahl drucken lassen. Infos auf Facebook unter Seniorenwunschbaum Neukirchen-Vluyn. Kontakt kiesendahl@seniorenwunschbaum.de

Dazu gehört auch ein Zeitgeschenk mit Spaziergang und Plausch bei Kaffee und Kuchen. „Jemand wünschte sich eine kleine Kommode. Ich bin in die Senioreneinrichtung gegangen, um Maß zu nehmen“, sagt Kiesendahl über die Vorbereitung. Auch das ist ein Herzenswunsch: Der Besuch einer Kita mit Kontakt zu den Kindergartenkinder. „Diese Dame war früher selber Erzieherin und möchte nochmals mit den Kindern ein paar Stunden verbringen“, sagt die Initiatorin. Auch dieser Wunsch wird sich erfüllen.

Das Prinzip des Schenkens ist im Grunde einfach. Die Senioren schreiben ihre Wünsche auf, die Karte wird an den Tannenbaum gehängt. Interessierte nehmen den Wunschzettel an sich und geben die jeweiligen Präsente ab. „Ich habe den größten Teil selber in die Senioreneinrichtungen gebracht. Dort werden sie bei der Weihnachtsfeier nach Namen verteilt oder am Heiligen Abend“, so Kiesendahl über das Prozedere. Über Facebook, Stichwort Seniorenwunschbaum, hat sie viele Kontakt gesammelt.