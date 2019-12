Kinder- und Jugendumweltpreis : Kita Kranichstraße ist in Sachen Umwelt preiswürdig

Neukirchen-Vluyn Zum neunten Mal haben Theo Klinkenberg und Winfried Exner den von ihnen ausgelobten Kinder- und Jugendumweltpreis Neukirchen-Vluyn vergeben. Der Preis 2019 ging an die städtische Kita Kranichstraße.

Nicht nur das beeindruckte Exner und Klinkenberg. „Das ganze Jahr über gab es an der Kita ein anspruchsvolles Umweltprojekt“, sagte Exner. So haben die Kinder Schmetterlinge aus Raupen und Frösche aus Kaulquappen aufgezogen und Marienkäfer „gezüchtet“. Für die wurden sogar Blattläuse als Futter gesammelt. Außerdem haben die Kinder zum Beispiel einen Apfelbaum und in Hochbeeten Zucchini und Tomaten gepflanzt. „Alles bio“, so Schifferens. Gedüngt wurde mit selbst hergestelltem Brennnessel-Sud. Das Preisgeld – 1000 Euro – wird weitere Umwelt-Projekte der Kita ermöglichen.