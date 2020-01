Amtseinführung in Neukirchen-Vluyn : Neue Schiedsfrau will die Menschen verbinden

Die neue Schiedsfrau Monique Jaegers (Mitte) mit (von links) Sonja Püskens, Andreas Klimaschka, Monika May und Heiko Massold. Foto: Norbert Prümen (nop)

Monique Jaegers, zuständig für Neukirchen, ist in ihrer neuen Aufgabe vereidigt worden. Sonja Püskens bleibt für den Bereich Vluyn im Amt.

Von Peter Gottschlich

Das Schiedsamt in Neukirchen-Vluyn ist fest in Frauenhand, als einer der wenigen Städte am Niederrhein, möglicherweise sogar der einzigen. Monique Jaegers löst Heiko Massold in Neukirchen ab. Dazu bleibt Sonja Püskens für fünf weitere Jahre Schiedsfrau.

Monique Jaegers Als die Stadt im Sommer 2019 die ehrenamtliche Stelle einer Schiedsfrau oder eines Schiedsmannes ausschrieb, bewarb sich Monique Jaegers. „Jeder kann der Stadt etwas geben, auch ich“, sagt die Steuerfachwirtin. Schon seit acht Jahren gibt sie der Stadt etwas: Sie ist Vorsitzende des Martinskomitees Neukirchen. Als solche habe sie das „Vermögen, Menschen miteinander zu verbinden, die unterschiedlich sind“, wie Andreas Klimaschka, Bezirksvereinigung Krefeld-Moers der Schiedsleute, die Aufgabe beschreibt.

INFO Vom Rat gewählte Streitschlichter Schiedsleute werden vom Rat der Stadt auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Sie versuchen zum Beispiel bei Hausfriedensbruch, Beleidigung, Verletzung des Briefgeheimnisses, leichter oder fahrlässiger Körperverletzung, Bedrohung sowie Sachbeschädigung zwischen den Parteien zu schlichten.

Sie ließ sich von Roberto Sonfeld und Silke Udycz vom Ordnungsamt über die Aufgaben einer Schiedsfrau in Neukirchen informieren. Außerdem sprach sie mit ihrem Vorgänger Heiko Massold. „Alle Literaturhinweise habe ich noch nicht gelesen“, schmunzelt sie. Jetzt wurde sie von Monika May, stellvertretende Präsidentin des Amtsgerichtes Moers, vereidigt. In den nächsten Wochen besucht sie mehrere Seminare, um sich auf das Ehrenamt vorzubereiten. „Den ersten Fall habe ich schon“, erzählt die Neukirchenerin. „Der zweite Fall ist in der Pipeline.“

Sonja Püskens Sechs bis 14 Fälle pro Jahr schlichtet Sonja Püskens, die Anfang 2015 Schiedsfrau für Vluyn wurde. „Als Schiedsfrau merke ich, wie die Gesellschaft egoistischer wird“, sagt die Industriekauffrau. „Die Menschen verlernen, miteinander zu reden.“ Als Schiedsfrau für Vluyn hat sie vor allem Streitigkeiten zwischen Nachbarn zu schlichten, mit Beleidigungen habe sie es seltener zu tun. Sie bringt zerstrittene Nachbarn wieder zusammen, wenn zum Beispiel ein Ast über ein anderes Grundstück wächst, der Gartenzaun einige Zentimeter zu hoch ist oder die Hecke nicht rechtzeitig geschnitten wird. „98 Prozent lassen den Vergleich gelten“, sagt die Schiedsfrau. „Der Vergleich ist wie ein Titel, hat also Rechtskraft.“

Sie ist zeitgleich Geschäftsführerin sowie in Doppelfunktion stellvertretende Vorsitzende der Bezirksvereinigung, der 40 Schiedsleute vor allem aus Krefeld, Neukirchen-Vluyn und Moers angehören.