Ehrung in Rheurdt Heimatforscher erhält Verdienstkreuz

Damit schrieb Mäschig in den 1980er Jahren am Niederrhein Geschichte, wie er schon in den 1970er Jahren landesweit Geschichte geschrieben hatte: Für die Kommunalgewerkschaft Komba klagte er in einem Musterprozess gegen das Land, allerdings „in Absprache mit Gemeindedirektor Heinrich Otten“, wie er bei der Feier erzählte, zu der er 20 Familienmitglieder eingeladen hatte. Es ging um die Regelung von Überstunden, die entstanden, wenn Verwaltungsmitarbeiter an abendlichen Rats- und Ausschusssitzungen teilnahmen, um zum Beispiel, wie er als Gemeindeoberamtsrat, Protokoll zu führen. Bei den damaligen nicht-flexiblen Arbeitszeiten sei es nicht möglich gewesen, die Überstunden abfeiern zu können. Gleichzeitig sei es den Kommunen nicht erlaubt gewesen, diese auszuzahlen. In Düsseldorf sei das Verfahren gewonnen worden, beim Oberverwaltungsgericht in Münster verloren. Aber kurz darauf habe das Land eine Verwaltungsverordnung erlassen, wie Überstunden zu vergüten seien.