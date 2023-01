Jugendpartizipation in Neukirchen-Vluyn  Jugendliche werden nicht eingebunden

Im vergangenen September habe die Schulleitung des Gymnasiums mitgeteilt, dass nach der schwierigen Coronazeit die Interessen der Jugendlichen nicht auf die Mitarbeit in Institutionen gerichtet seien. Daher würde das Vorhaben aktuell am JSG nicht weiterverfolgt werden. Die Aussage decke sich mit der Beobachtung der Gesamtschule, auch hier will sich die Schülervertretung auf innerschulische Themen fokussieren. Des Weiteren raten Schulleitungen und Lehrkräfte politisch interessierten Jugendlichen – neben der Übernahme von Verantwortung in der Schule – sich in den Parteien oder bei Fridays for future einzubringen. Zwischen Stadtjugendring und Verwaltung besteht Einvernehmen, dass der Prozess nur unter Einbeziehung der weiterführenden Schulen zielführend vorangetrieben werden könne. Daher wurde vereinbart, das Thema „Jugendpartizipation“ im Vorfeld der nächsten Kommunalwahl mit geeigneten Aktionen wie etwa einer Wahlarena, erneut aufzugreifen.