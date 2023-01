Nachruf auf den Neusser Theo Jantosch Ein Brückenbauer in die schlesische Heimat

Jantosch erlebte wie viele seiner Generation Krieg und Flucht in all ihrer Dramatik. Im Januar 1945 verließ er mit seiner Familie die Festung Breslau und kam nach Dresden, wo er die verheerenden Bombenangriff auf das Elbflorenz miterlebte. Weil der Versuch, nach Kriegsende in die Heimat zurückkehren zu können, nicht gelang, kehrte er nach Dresden zurück, wo er eine technisch-kaufmännische Ausbildung machte. 1954 verließ Jantosch die DDR und kam durch Vermittlung von Freunden zunächst nach Düsseldorf.