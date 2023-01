Erstmals in ihrer 75-jährigen Geschichte Rheinische Synode tagt in Düsseldorf

Zum ersten Mal in ihrer 75-jährigen Geschichte kommt die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland am Sonntag zu ihren jährlichen Beratungen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf zusammen. Seit 1975 hatte das oberste Beratungs- und Entscheidungsorgan der zweitgrößten Landeskirche in Deutschland seine Jahrestagungen im rheinland-pfälzischen Kurort Bad Neuenahr-Ahrweiler abgehalten.