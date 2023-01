Statistisches Landesamt Rheurdter haben das höchste Einkommen im Kreis Kleve

Die aktuelle Einkommensstatistik zeigt, wo die steuerpflichtigen Menschen im Durchschnitt am meisten verdienen – und eben auch wo am wenigsten. Bei der Interpretation der Ergebnisse sei zu berücksichtigen, dass zusammen veranlagte Ehegatten bei dieser Erhebung als ein Steuerpflichtiger gezählt werden. Die Zahlen beruhen auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik aus dem Jahr 2018. Sie könnten erst jetzt veröffentlicht werden, weil die anonymisierten Steuerdaten von den Finanzbehörden frühestens nach Abschluss aller Veranlagungsarbeiten für statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Statistischen Landesamts.