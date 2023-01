Kloster Kamp – das Veranstaltungsjahr Kunst und Kultur zum Kloster-Jubiläum

Weitere Veranstaltungen In der Westlichen Orangerie sind Ausstellungen von Frank Leske (14. Mai) und von Czaja Braatz (13. August) geplant. Vom 9. bis zum 11. Juni findet das Schützenfest der St.-Josef-Bruderschaft Kloster Kamp und der St.-Johannes-Nepomuk-Bruderschaft Alt Lintfort statt. Auch Musik erklingt im Terrassengarten. Es spielen das Jazzorchester Muckefuck (23. Juli) und The Summerville Sister Swing from Sunshine and pure Air (12. August). Auch die Herbstpartie im Terrassengarten (15. bis 17. September) und der Adventsmarkt Kloster Kamp (16. und 17. Dezember) finden statt. Zum Jubiläum ist eine Broschüre mit allen Terminen erschienen.