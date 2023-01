Ökologie in Rheurdt Natürliche Waffe gegen den Eichenprozessionsspinner

Die Raupen des Eichenprozessionsspinners sind klein, aber gefährlich. Ihre Brennhaare enthalten ein Gift, das einen einfachen Juckreiz oder aber auch schwere allergische Reaktionen auslösen kann. Seit Jahren gehört der Eichenprozessionsspinner zum Arteninventar am Niederrhein. Um gesundheitlichen Problemen aus dem Weg zu gehen, spritzen viele Kommunen im April vorsorglich die Eichen mit einem Biozid. Die noch im Frühstadium befindlichen Raupen nehmen dieses Biozid über die Eichenblätter auf und sterben ab. „Das Gift wirkt sich allerdings ebenso auf alle anderen Insekten, wie auf Schmetterlingsraupen, auf Käfer und diversen Larven aus, gelegentlich auch auf Bienen“, schreibt der Verein zur Förderung Artenvielfalt und des Umweltschutzes Schaephuysen. Die Gemeinde Rheurdt möchte nun mit der Unterstützung durch den Verein für Artenvielfalt einen anderen Weg ausprobieren. Anstelle von Gift sollen vermehrt Nistkästen für Meisen aufgehängt werden, weil deren wichtigste Nahrungsquelle bei der Jungvögelaufzucht Schmetterlingsraupen sind – also auch Eichenprozessionsspinner. In einem ersten Schritt wurden Eichen an insgesamt zwölf Standorten ausgesucht, die im Jahr 2022 mit einem Biozid behandelt worden sind. Hier wurden die Nistkästen angebracht. Der Verein für Artenvielfalt hofft dadurch auf eine deutliche Stärkung der Meisenpopulation und damit auf eine biologische Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.