Cäcilia Schaephuysen-Tönisberg : Chorgemeinschaft feierte Cäcilienfest mit Ehrungen

Rheurdt Die Chorgemeinschaft Cäcilia Schaephuysen-Tönisberg ehrte im Rahmen des Cäcilienfests langjährige Mitglieder. Karl-Heinz Maaß wurde dabei für 65 aktive Chorjahre ausgezeichnet.

Schon am nächsten Morgen kam der Chor wieder zusammen, diesmal um das Hochamt, welches in diesem Jahr in Tönisberg gefeiert wurde, mit seinem Gesang mitzugestalten und damit das Cäcilienfest zu vervollständigen. „Es war der erste musikalische Auftritt nach vielen Monaten, alle waren froh wieder auftreten zu können“, berichtet Siebert. Doch leider währte diese Freude nicht lange, denn die hohen Coronazahlen führten dazu, dass nun wieder alle Proben und Auftritte abgesagt werden mussten. So auch das geplante Nikolausfest. Unterkriegen lassen will sich Siebert davon aber nicht. „Dann kommt der Nikolaus eben – wie schon im letzten Jahr – zu den Chormitgliedern“, so der Vorsitzende. Er hat Tüten mit Weckmännern und Marmelade gepackt, die er nun an die Sängerinnen und Sänger ausliefert. „Das harmonische Miteinander und die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten innerhalb des Chores helfen auch über diese schwierige Situation hinwegzukommen. Wir schauen voller Hoffnung nach vorn.“