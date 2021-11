Brauchtum in Rheurdt : St. Martin reitet durch Schaephuysen

Am kommenden Donnerstag begleiten die Kinder in Schaephuysen St. Martin bei seinem Ritt durch den Ort. Foto: Franz Heinrich Busch (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Rheurdt Die Mitglieder des Marinskomitees Schaephuysen freuen sich, dass in diesem Jahr endlich wieder der St.-Martins-Umzug im Ortsteil statt finden kann.

Ausklingen wird der Abend in der Gaststätte Gilbers-Winters bei leckeren Speisen und Getränken. Die Martinstüten für die Kinder werden in der Kirche ausgegeben. Vor der Kirche werden die Schaephuysener Landfrauen einen Glühwein- und „Pöfferkes“-Stand aufstellen und Getränke in historischen Tassen ausgeben. Vor zwei Jahren ist diese Aktion bereits sehr gut von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen worden und soll daher in diesem Jahr wiederholt werden. Vornehmliche Teilnehmer des Martinsumzuges und damit versichert sind alle Kinder und deren Eltern, Betreuer und Begleiter der Kindergärten St. Hubertus und Fliegenpilz sowie der Grundschule Rheurdt.